Систему пешеходной навигации создадут в парке "Яуза" весной 2023 года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В парке "Яуза" весной этого года появится система пешеходной навигации, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



Всего на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей, которые укажут, как пройти к паркам "Сад будущего" и "Ростокинский акведук", экоцентру "Яуза", скверу "Певческое поле", стадиону "Свиблово", к храму святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, футбольному манежу и спортивному кластеру.



Создание единой системы навигации началось в Москве в 2014 году. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.



Всего в 2023 году планируется установить 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях.

В феврале более 900 новых информационных плакатов установили для пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Все плакаты и стикеры выполнены в едином стиле московского транспорта.

Размещенные на них сообщения стали заметнее, доступнее и понятнее. Так, информация доносится до пассажиров в нескольких форматах: самое главное выделяется с помощью короткого и ясного текста, а рисунки и графические обозначения помогают интуитивно понять смысл сообщения.



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