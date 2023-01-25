Современный автовокзал "Красногвардейский" появится около одноименной станции метро

Автостанцию "Красногвардейская" реконструируют в Москве. Металлические конструкции трехэтажного здания готовы уже на 95%, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Внутри сделают комфортные залы ожидания с навигацией, камеры хранения, кафе. Международные автобусы будут отправляться по южным и юго-восточным направлениям после окончания ремонта.

Территорию вокруг станции метро "Красногвардейской" ждут изменения. Там сделают парковку и высадят деревья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.