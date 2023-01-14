Аваикомпания "Победа" пересмотрит правила провоза ручной клади

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Лоукостер "Победа" намерен пересмотреть требования к провозу ручной клади. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему <...> перевозить личные вещи на борту ВС (воздушного судна. – Прим. ред.), не создавая неудобств друг для друга", – сказал собеседник издания, подчеркнув, что компания соблюдает законодательство России.

Отмечается, что еще в позапрошлом году Ространснадзор потребовал от победы изменить нормы по багажу из-за из не соответствия законам РФ. В ответ перевозчик подал кассационную жалобу, однако накануне Верховный суд отклонил ее, признав установленные лоукостером габариты ручной клади незаконными.

Ранее Росавиация призвала отечественные авиакомпании следить за культурным уровнем сотрудников. В ведомстве обратили внимание на участившиеся жалобы пассажиров на использование мата членами экипажей.



Авиакомпания "Победа" проиграла суд по размерам ручной клади

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