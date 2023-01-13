Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росавиация призвала российские авиакомпании следить за культурным уровнем членов экипажа. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Заместитель руководителя ведомства Дмитрий Ядров заявил, что в последнее время стало больше поступать жалоб от пассажиров на использование ненормативной лексики членами экипажа.

"В обращении Росавиации в качестве иллюстрации "неподобающего поведения" приводится ссылка на ролик, где пилот якобы забывает выключить микрофон и, не стесняясь в выражениях, ищет "кнопку отключения рации", – отмечает издание.

По словам командира А-320 "Аэрофлота" Андрея Литвинова, забыть выключить микрофон технически невозможно, поэтому подобные ролики являются фейком. Кроме того, передача информации по громкой связи в пассажирский салон осуществляется через наушники или микрофон, добавил командир.

"В обоих случаях необходимо удерживать кнопку включения звука, которая автоматически выжимается, как только ее отпускаешь в конце сообщения", – рассказал Литвинов.

В "Аэрофлоте" заявили, что проверки коммуникации между экипажем и пассажирами проводятся на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновляет систему развлечений в полете. Стриминговая cистема уже работает на 20 самолетах Airbus A320ceo, отмечает компания. В будущем беспроводной доступ будет постепенно вводиться на других типах самолетов.

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