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"Аэрофлот" возобновляет систему развлечений в полете. Об этом сообщили на сайте авиагавани.

"Сегодня стриминговая cистема уже работает на 20 самолётах Airbus A320ceo. В ближайшие дни, по мере обновления программного обеспечения, беспроводная система развлечений будет доступна на 64 самолётах Airbus A320ceo", – сообщили в "Аэрофлоте".

По словам компании, в будущем беспроводной доступ будет постепенно вводиться на других типах самолетов, по мере разработки программного обеспечения. Возвращение к системе развлечений обуславливается тем, что отечественные специалисты предоставили новейшую IT-разработку. Это программное обеспечение было создано в короткие сроки специально для этой авиагавани.

"Программа системы мультимедийных развлечений позволяет интересно и с пользой провести время в полёте, и включает новинки и классику отечественного и зарубежного кинематографа, аудиокниги, музыкальные альбомы, детский контент, познавательную информацию для путешественников и многое другое", – рассказали в компании.

Ранее "Аэрофлот" отключил систему развлечений во время полетов. В компании заявили, что стриминговые сервисы не будут транслировать, так как зарубежные компании отказались предоставлять мультимедийные услуги.

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