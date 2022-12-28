Глава "Аэрофлота" заявил о возможности использования Airbus и Boeing после 2030 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил о возможности использования Airbus и Boeing после 2030 года, сообщает РБК.

По словам гендиректора компании, "Аэрофлот" имеет один из самых молодых парков в мире. Средний возраст самолетов в компании – семь лет.

"Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше, это тоже наше конкурентное преимущество", – отметил Александровский.

Согласно данным "Аэрофлота", на 1 декабря этого года в компании числилось 180 самолетов, из которых около 150 задействовано в расписании. Большую часть составляют самолеты Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737–800 (37) и Boeing 777–300ER (22). Однако с началом СВО компания из-за запрета на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним не смогла получить 15 из 22 заказанных самолетов Airbus A350–900.

"В текущих условиях продолжение поставок не представляется возможным", – сказал гендиректор.

В связи со сложившейся ситуацией компания подписала соглашение о приобретении 339 самолетов российского производства. В аренду "Аэрофлоту" с 2023 по 2030 год будет передано 210 самолетов МС-21, 89 Superjet-NEW и 40 Ту-214.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сумма контракта составила более 1 триллиона рублей, что является рекордом. Он добавил, что этот контракт является дополнительной возможностью уйти от рисков, которые образовались в условиях неизвестности возможного возобновления поставок иностранных самолетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" намерена отправлять в простой своих пилотов, летающих на самолетах Airbus. Это решение было принято, чтобы не допустить массовых сокращений на фоне тяжелых финансово-хозяйственных обстоятельств. Согласно некоторым данным, пилотов Airbus сейчас обучают управлению SSJ 100.

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