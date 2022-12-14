Авиакомпания "Россия" планирует отправить в простой пилотов Airbus – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Авиакомпания "Россия" намерена отправлять в простой своих пилотов, летающих на самолетах Airbus. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на приказ замдиректора по управлению персоналом перевозчика.

Как следует из документа, соответствующее решение принято, чтобы не допустить массовых сокращений на фоне тяжелых финансово-хозяйственных обстоятельств. По данным издания, авиакомпания будет ежемесячно поочередно отстранять треть летного состава Airbus А320/А319, коих в парке "России" насчитывается 26, с сохранением двух третей их оклада.

Информацию о решении перевозчика подтвердила глава Межрегионального профсоюза пилотов Оксана Власенко. Его она назвала дискриминационным, поскольку, по ее словам, средний налет пилота Airbus чуть меньше, но в целом сопоставим с таковым у пилотов Boeing. Президент Профсоюза летного состава Мирослав Бойчук, в свою очередь, отметил, что сейчас ведет переговоры об отмене этого решения.

По некоторым данным, пилотов Airbus сейчас обучают управлению SSJ 100. В то же время налет на российских самолетах сегодня оценивается в 2,5 часа в месяц, тогда как у Airbus и Boeing этот показатель достигает семи и более часов.

Глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов предполагает, что причина сложившейся ситуации может крыться в желании авиакомпании сэкономить на запчастях для самолетов европейского производителя. На Boeing, допускает он, запчасти, может быть, найти проще.

Ранее Ространснадзор предложил Минтрансу ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Инициатива предполагает введение программы оценки безопасности иностранных перевозчиков по аналогии с другими странами: они должны будут пройти аудит и получить одобрение.



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