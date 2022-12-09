Сбой в системе онлайн-бронирования S7 устранен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 Airlines устранила сбой в системе онлайн-регистрации на рейсы, бронирование осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу S7.

"Сбой устранен, регистрация на все рейсы S7 Airlines вновь работает в штатном режиме как онлайн, так и в аэропортах", – заявили в компании.

Сбой в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines произошел 9 декабря. Сообщалось, что также увеличилось время регистрации в аэропортах.

В компании пояснили, что неполадки связаны с обновлением новой системы бронирования ORS, а также принесли извинения за неудобства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!