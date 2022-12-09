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13:42

Транспорт

Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines произошел сбой. Также увеличилось время регистрации в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По его словам, это произошло из-за обновления новой системы бронирования ORS. Специалисты начали работать над устранением ошибок. Онлайн-регистрация на рейсы из Москвы снова доступна.

В S7 Airlines принесли извинения за неудобства и пообещали продлить регистрацию, а при необходимости переоформить билеты без доплат.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Сбербанк Онлайн". По их словам, проблемы возникали при входе в мобильное приложение. В компании обещали восстановить доступ в течение получаса.

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