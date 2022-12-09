Фото: скриншоты приложений "Тинькофф Банка" и Альфа-Банка

Сбой произошел в работе приложений "Тинькофф Банка" и Альфа-Банка. Клиенты кредитных организаций столкнулись со сложностями при входе в мобильные приложения.

"Пока приложение не работает. Скоро починим", – говорится в сервисе "Тинькофф Банка".

Альфа-Банк, в свою очередь, предлагает попробовать войти в приложение позже.

Также некоторые пользователи жалуются на проблемы в работе приложения Райффайзенбанка.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, к 12:15 74% пользователей сообщили, что не могут войти в приложение "Тинькофф Банка", 23% пожаловались на перебои в работе сервиса, а 4% – на сбой в работе сайта.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Алапаевска и Казани.

Между тем РИА Новости пишет, что небольшая часть клиентов Альфа-Банка может испытывать временные трудности с работой приложения из-за технических работ. При этом "Альфа-Онлайн" работает как обычно.

Ранее в App Store появился аналог мобильного приложения Альфа-Банка – "Деньги всем". Оно доступно для скачивания на смартфон. При этом в пресс-службе банковской организации уточнили, что приложение не является разработкой компании. Оно было создано специалистами, которые не имеют отношения к банку.

Официальную версию приложения банковской организации удалили из виртуального магазина 15 апреля. Клиентам Альфа-Банка сообщили, что последняя версия скачанного приложения продолжит работу в штатном режиме, однако установить его на смартфон заново не выйдет. Тогда пользователям порекомендовали совершать операции через веб-версию "Альфа-Онлайн".

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