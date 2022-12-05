Аналог мобильного приложения Альфа-Банка появился в App Store

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В App Store появился аналог мобильного приложения Альфа-Банка – "Деньги всем". Оно доступно для скачивания на смартфон.

При этом в пресс-службе банковской организации ТАСС уточнили, что приложение не является разработкой компании. Оно было создано специалистами, которые не имеют отношения к банку.

"Это не приложение банка, это приложение, которое банк проверил и рекомендует", – пояснили там.

Официальную версию приложения банковской организации удалили из виртуального магазина 15 апреля. Клиентам Альфа-Банка сообщили, что последняя версия скачанного приложения продолжит работу в штатном режиме, однако установить его на смартфон заново не выйдет. Тогда пользователям порекомендовали совершать операции через веб-версию "Альфа-Онлайн".

Несмотря на пропажу некоторых приложений из App Store для российских пользователей, эксперты сообщили, что восстановить программы на смартфонах можно. Вернуть приложения на устройство удастся с помощью специальных программ или другими методами.



Из AppStore удалили приложение Сбербанка

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