Эксперт рассказал, как скачать удаленные из App Store приложения

09:29
Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
Удаленные из App Store приложения можно заново скачать, если ранее пользователь уже загружал их на свой смартфон. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина.
Специалист пояснил, что пользователям необходимо зайти в каталог "Покупки" в App Store. Там будут находиться приложения, которые он скачивал ранее. При этом загрузить его вновь получится лишь в той версии, которая была на телефоне изначально.
Ведущий консультант информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов назвал загрузку приложений в обход Apple Store "нетривиальной задачей". Он пояснил, что раньше это можно было сделать с помощью Jailbreak.
"Проще говоря, Jailbreak – это взлом устройства его же владельцем. Чтобы выполнить эту операцию, достаточно запустить несколько специальных утилит. При этом риски в процессе джейлбрейка могут перевесить его преимущества", – сказал Грязнов.
По его словам, разработчики банковских приложений проверяют наличие Jailbreak на устройствах пользователей, а в случае их обнаружения отказывают человеку в доступе. Вместе с тем приложения, которые не проверяются Apple, представляют большую опасность.
Грязнов добавил, что сейчас появляются новые варианты обхода.
"Самым популярным является использование программы iMazing, которая позволяет выгружать программы из памяти одного устройства и загружать в другое в обход Apple Store, но не требует взлома телефона и установки на него стороннего программного обеспечения. Однако, как и с Jailbreak, в данном случае нужно быть очень осторожным при использовании скачанных программ из непроверенных источников, в том числе и IPA-файлов", – пояснил эксперт.
Управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян добавил, что компания Apple напрямую ничего не нарушает, даже требование о предустановке российских приложений.
Ранее сообщалось, что из App Store удалили картографический сервис "2ГИС". Разработчики заверили, что уже установленные приложения продолжат работать. Данные там будут обновляться ежедневно, как и прежде, там можно будет скачивать города. При этом веб-версию пообещали адаптировать для использования в мобильных браузерах на устройствах Apple.
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