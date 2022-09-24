Сервис "2ГИС" удалили из AppStore

12:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Картографический сервис "2ГИС" удалили из магазина приложения AppStore. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
При этом уже установленные приложения продолжат работать. Данные там будут обновляться ежедневно, как и прежде там можно будет скачивать города.
Веб-версию адаптируют для использования в мобильных браузерах на устройствах Apple.
"Советуем не удалять приложение, если у вас айфон. Если удалили или если у вас новый айфон воспользуйтесь веб-версией на сайте 2gis.ru – создайте иконку на главном экране. Так будет удобнее", – говорится в сообщении.
Приложение по-прежнему доступно для скачивания в GooglePlay.
Ранее сообщалось, что приложение "СБОЛ", которое являлось аналогом "Сбербанка Онлайн", больше нельзя скачать в App Store. Пользователи не могут найти приложение по названию разработчика или самого сервиса, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение о том, что это приложение недоступно.
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