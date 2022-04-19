Приложение TikTok исчезло из поиска AppStore в России

19 апреля, 23:39
Фото: depositphotos/tbtb
Приложение TikTok стало недоступно для скачивания в AppStore для российских пользователей. Это следует из данных магазина приложений.
Как уточняется, сервис отображается и доступен для скачивания в AppStore при переходе по прямой ссылке на приложение при запросе в поисковике. Тем не менее, в Google Play сервис остается доступным.
Ранее китайская платформа TikTok объявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с российским законом о фейках. Уточняется, что служба обмена сообщениями затронута не будет. TikTok будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
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