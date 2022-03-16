Google и TikTok пригрозили новыми штрафами за отказ удалить запрещенные в РФ данные

15:39
Фото: depositphotos/prykhodov
Компаниям Google и TikTok грозят новые штрафы за отказ от удаления запрещенных в России данных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение столичного суда.
Информацию о возможных штрафах Google и TikTok предоставили в 422-м участке мирового судьи Таганского района Москвы.
"Компании (Google. – Прим. ред.) грозит штраф от 3 до 8 миллионов рублей", – уточнили в суде.
Google обвиняется в нарушении части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, предполагающей ответственность за отказ удалить призывы к экстремизму, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и данные о способах использования наркотиков.
В свою очередь, компании TikTok грозит новый штраф на 4 миллиона рублей.
"В суд поступил протокол в отношении TikTok по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ", – утверждается в материале.
Оба заседания пройдут 7 апреля в 10:00.
Ранее суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенный в России контент.
24 декабря 2021 года суд в Москве взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей. Причиной данного решения стал отказ поисковика удалить запрещенную в РФ информацию.
12 января стало известно, что Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 миллиона рублей штрафов за нарушение законодательства о локализации персональных данных россиян в стране. При этом в Twitter отмечали, что соответствующий штраф не оплатили.
Google оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
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