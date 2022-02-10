ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

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Федеральная антимонопольная служба признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Об этом сообщает News.ru.

ФАС пришла к выводу, что установленные компанией правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Служба также решила, что правила видеохостинга по блокировке контента непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.

"Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", – говорится в сообщении.

Ранее Таганский районный суд Москвы сообщил, что американскую компанию Google могут оштрафовать еще на 4 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию. Судебное заседание по данному делу запланировано на 17 февраля, слушание начнется в 10:00 по московскому времени.

