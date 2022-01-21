Google грозит штраф в 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

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Таганский районный суд Москвы сообщил, что американскую компанию Google могут оштрафовать еще на 4 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

"...к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", – указано в сообщении.

Судебное заседание по данному делу запланировано на 17 февраля, слушание начнется в 10:00 по московскому времени.

В январе мировой суд Таганского района Москвы взыскал с Google 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенный в России контент.

Наиболее крупный штраф в отношении американской компании был назначен в декабре 2021 года. Тогда суд взыскал с IT-гиганта 7,2 миллиарда рублей.

