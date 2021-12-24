Американским IT-компаниям пригрозили новыми оборотными штрафами в РФ

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Роскомнадзор предупредил о вероятных новых оборотных штрафах для американских IT-компаний за неудаление материалов с запрещенной в РФ информацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Роскомнадзора, в отношении Facebook и Instagram в 2021 году было составлено 23 протокола, а общая сумма штрафов достигла 83 миллионов рублей.

"На текущий момент неудаленными остаются более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram", – рассказали в ведомстве.

Что касается Google, то неудаленными остаются 2,6 тысячи материалов с запрещенной информацией. Всего за календарный год компания получила 21 протокол о взыскании, общая сумма штрафов – 51,5 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре отметили, что отказ от выполнения законных требований может обернуться привлечением к ответственности по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ с последующими оборотными штрафами.

В пятницу, 24 декабря, суд в Москве постановил взыскать оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей с компании Google и 1,9 миллиарда рублей – с Meta (ранее Facebook).

