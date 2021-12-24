Суд назначил оборотный штраф для Meta в размере 1,9 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Таганский суд Москвы назначил первый оборотный штраф для компании Meta (ранее Facebook) в размере почти 2 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

"...признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек", – указано в публикации.

До этого суд в Москве взыскал с компании Google 7,2 миллиарда рублей за повторный отказ от удаления запрещенной в России информации. Компанию признали виновной в нарушении действующих в РФ законодательных норм.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что штраф не помешает работе американской компании в России. Он отметил, что сложившаяся ситуация окажет профилактический эффект на других представителей IT-индустрии.