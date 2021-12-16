Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

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Мировой суд в Москве оштрафовал TikTok за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

"Судебный участок № 422 мирового суда признал компанию TikTok виновной в административном правонарушении, предусмотренном частями 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"), и назначил наказание в виде штрафа в 4 миллиона рублей по двум протоколам", – говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма штрафов достигла 8,1 миллиона рублей.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 10 миллионов рублей за аналогичные правонарушения. Компания была признана виновной по двум административным делам.

Также штраф был наложен на Meta Platforms. Компания должна выплатить 13 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

