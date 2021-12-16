Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter еще на 10 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
"Twitter, Inc. признан виновным по части 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 3 миллионов и 7 миллионов рублей соответственно", – говорится в сообщении.
В конце августа суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей РФ. За аналогичное нарушение на 17 миллионов рублей был оштрафован Twitter.
В сентябре суд вновь оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять данные. Twitter оштрафовали на 5 миллионов рублей. Общая сумма штрафов в отношении компании составила более 45 миллионов рублей.
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей
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