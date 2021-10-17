Приставы принудительно взыщут с Facebook 26 млн руб

17 октября, 22:00
Фото: depositphotos/ alexeynovikov
С компании Facebook судебные приставы в принудительном порядке взыщут 26 миллионов рублей штрафов, назначенных судом за отказ удалить запрещенную законодательством РФ информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронный банк исполнительных производств ФССП РФ.
Известно, что служба судебных приставов открыла 8 исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 миллионов рублей. Все они открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.
Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.
Компания Facebook обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой предоставить ей отсрочку выплаты штрафов на общую сумму 26 миллионов рублей в связи с техническими проблемами. Суд согласился дать компании отсрочку до 4 октября.
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