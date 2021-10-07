Суд поручил приставам взыскать 26 млн рублей штрафов с Facebook

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Таганский суд столицы поручил приставам взыскать с компании Facebook штрафы на общую сумму 26 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

"В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений ... в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", – говорится в сообщении.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.

Компания Facebook обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой предоставить ей отсрочку выплаты штрафов на общую сумму 26 миллионов рублей в связи с техническими проблемами. Суд согласился дать компании отсрочку до 4 октября.

