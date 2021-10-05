Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ со стороны Facebook

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

С мая прошлого года со стороны Facebook выявлено 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Речь идет о таких СМИ, как ГТРК "Лотос", "Крым 24", ГТРК "Ставрополье", Russia Today и других.

"Ограничения были наложены на стрим в аккаунте RT о полете Юрия Гагарина в космос, на просветительский проект RT Red Fish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и другие", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что компанию Facebook впервые оштрафуют на сумму от 1/20 до 1/10 годовой выручки за неудаление опасного для россиян контента.

Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол, в котором содержатся ссылки на девять материалов.