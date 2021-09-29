Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6,5 млн рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"422-й мировой судебный участок признал Google виновным еще по двум эпизодам административных правонарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 13.14 ("Неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом РФ"), и назначил наказание в виде штрафа в размере 6,5 млн рублей", – отметили в пресс-службе.

Таким образом, сумма всех штрафов в отношении деятельности компании на российском рынке составила 39 миллионов рублей.

В августе Таганский районный суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ от удаления призывов к участию в несанкционированных протестных акциях. Позднее по той же причине суд вынес решение о штрафе в отношении компании в размере 2 миллионов рублей. Позже Google подала апелляции на соответствующие постановления.

