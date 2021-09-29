Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

16:55

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6,5 млн рублей

суды технологии

Фото: Depositphotos/wolterke

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"422-й мировой судебный участок признал Google виновным еще по двум эпизодам административных правонарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 13.14 ("Неудаление владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом РФ"), и назначил наказание в виде штрафа в размере 6,5 млн рублей", – отметили в пресс-службе.

Таким образом, сумма всех штрафов в отношении деятельности компании на российском рынке составила 39 миллионов рублей.

В августе Таганский районный суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ от удаления призывов к участию в несанкционированных протестных акциях. Позднее по той же причине суд вынес решение о штрафе в отношении компании в размере 2 миллионов рублей. Позже Google подала апелляции на соответствующие постановления.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать