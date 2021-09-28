Google обжаловал штраф на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент

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Компания Google подала апелляции на постановления о назначении ей штрафов на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд столицы.

"В суд поступили жалобы Google LLC на три постановления мирового судьи от 19 августа. Дата судебных заседаний пока не назначена", – говорится в сообщении.

В августе мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за отказ от удаления призывов к участию в несанкционированных протестных акциях. Также Таганский мировой суд вынес решение о присуждении Google штрафа в размере 2 миллионов рублей по аналогичному правонарушению. Таким образом, общая сумма штрафов по трем административным делам составляет 6 миллионов рублей.

Кроме того, 17 августа суд оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по пяти административным искам. Тогда компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента, отказе локализовать данные граждан РФ и неудалении интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.