Суд оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти искам

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Мировой судья Таганского района города Москвы оштрафовала компанию Google на 14 миллионов рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещенную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Компанию признали виновной в совершении пяти административных правонарушений.

В частности, речь идет о неудалении запрещенного контента, об отказе локализовать данные граждан РФ и неудалении интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.



Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 миллиона рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.

До этого мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Как рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, приложение оштрафовали на 4, 5 и 2 миллиона рублей по протоколам о неудалении запрещенного контента.