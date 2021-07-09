Московский суд рассмотрит жалобы Twitter и TikTok на штрафы 4 августа

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Жалобы Twitter на штрафы за отказ удалить запрещенные материалы будут рассмотрены в Таганском суде Москвы 4 августа. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент в суд поступило 6 апелляционных жалоб на постановления мирового судьи в отношении Twitter. Согласно им, компания обязана выплатить штрафы на 19 миллионов рублей.

При этом общая сумма штрафов, которые были назначены Twitter, составляет 27,9 миллиона рублей.

Таганский суд также рассмотрит жалобу на взыскание 1,5 миллиона рублей от TikTok. Известно, что это уже второй крупный штраф в отношении соцсети.

"Суд назначил апелляционные жалобы компаний Twitter и TikTok к рассмотрению на 4 августа", – уточнила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района оштрафовал компанию Twitter суммарно на 19 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию.

По аналогичной административной статье были присуждены взыскания с компаний Google и Facebook.

В первом случае речь идет о штрафе в размере 6 миллионов рублей, во втором – 26 миллионов рублей. Решения выносились сразу по нескольким эпизодам.