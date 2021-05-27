Суд оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн рублей

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Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района оштрафовал компанию Twitter суммарно на 19 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию.

"Twitter Inc. признан виновным в совершении шести административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации")", – заявила представительница суда Зульфия Гуринчук.

Ранее по аналогичной административной статье были присуждены взыскания с компаний Google и Facebook. В первом случае речь идет о штрафе в размере 6 миллионов рублей, во втором – 26 миллионов рублей. Решения выносились сразу по нескольким эпизодам.

В начале мая сообщалось, что суд может оштрафовать платформы Twitter, Google и Facebook на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.