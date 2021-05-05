Twitter, Google и Facebook могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию

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Еще на 24 миллиона рублей могут оштрафовать Twitter за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщает ТАСС.
"В суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter, составленных по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, наказание за отказ удалить запрещенную информацию может грозить корпорациям Google и Facebook. Каждую могут оштрафовать еще на 20 миллионов рублей.
"В суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook соответственно", – говорится в сообщении.
Ранее Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить незаконную информацию.
Перед этим Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. Привлечение подростков к участию в протестах носило целенаправленный характер.
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