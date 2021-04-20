Twitter обжаловал штраф за отказ удалить запрещенную информацию

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Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить незаконную информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда столицы Зульфию Гуринчук.

"В суд поступили апелляционные жалобы", – сказала Гуринчук.

Пресс-секретарь добавила, что позднее будут назначены даты их рассмотрения.

Ранее столичный суд оштрафовал Twitter за неудаление запрещенной информации.

Перед этим Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. Привлечение подростков к участию в протестах носило целенаправленный характер.

Владимир Путин призвал министерство внутренних дел оперативно реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Президент назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.