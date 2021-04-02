Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить запрещенную информацию

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Мировой суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter на 3,2 миллиона рублей за отказ удалить информацию, содержащую призывы к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
"Мировой судья постановил: признать организацию Twitter Inc виновной в совершении административного правонарушения <...> и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей", – сообщили в суде.
В соответствии с решением суда Twitter должен оплатить штраф в течение 60 дней с момента его вступления в законную силу.
Уточняется, что, помимо данного протокола, составленного по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы"), Роскомнадзор составил на компанию еще два по той же статье. Они также будут рассмотрены судом в пятницу, 2 апреля.
В Роскомнадзоре пояснили, что Twitter не ограничил доступ к запрещенной информации после соответствующего уведомления. Согласно нормам КоАП, за это компания может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном совершении правонарушения штраф может вырасти до десятой части общего размера годовой выручки компании.
В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. В результате принятых мер была затруднена загрузка фото- и видеоконтента.
Позднее в ведомстве сообщили, что Twitter начал работу по удалению запрещенного контента, однако этот процесс продвигается неудовлетворительными темпами.
Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях.
Роскомнадзор недоволен темпами удаления запрещенной информации в Twitter
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