Песков прокомментировал меры Роскомнадзора в адрес Twitter

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Деятельность Роскомнадзора в отношении Twitter направлена на принуждение к соблюдению российского законодательства, а не против самого сервиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ, и это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что Роскомнадзор предпринимает действия, направленные на соблюдение закона.

"Невозможно себе представить, чтобы любая компания, неважно какого она размера, которая действует в сфере IT, в сфере соцсетей, действовала в нарушение законов РФ", – добавил Песков.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента.