Песков прокомментировал меры Роскомнадзора в адрес Twitter

13:07
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Деятельность Роскомнадзора в отношении Twitter направлена на принуждение к соблюдению российского законодательства, а не против самого сервиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ, и это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать", – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что Роскомнадзор предпринимает действия, направленные на соблюдение закона.
"Невозможно себе представить, чтобы любая компания, неважно какого она размера, которая действует в сфере IT, в сфере соцсетей, действовала в нарушение законов РФ", – добавил Песков.
Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента.
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц
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