Красовский обратился к главе Роскомнадзора из-за YouTube

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Журналист Антон Красовский в письме обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову из-за политики YouTube в отношении RT.

В начале пандемии коронавируса Красовский совместно с RT начал выпускать регулярный цикл репортажных фильмов "Эпидемия", однако модераторы не захотели размещать контент медиахолдинга на своей площадке.

"Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание. Миллионы зрителей видели его на канале "Россия 24", на Facebook, RT, во "ВКонтакте" и, разумеется, на YouTube", – написал Красовский, передает RT.

Собравшее более двух миллионов просмотров интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко модераторы видеосервиса забанили.

"Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля", – сообщил журналист.

Сотрудники медиа предприняли попытку запустить промокампании фильмов, но ни один из видеопродуктов модераторы не приняли с формулировкой "деликатный контент". При этом каждый раз журналисты брались за освещение различных тем: насилия над женщинами; жизни российского параатлета Дмитрия Игнатова; борьбы с коронавирусом в российской столице.

Красовский признался, что в обращении к Липову видит последнюю возможность для борьбы с цензурой зарубежных интернет-платформ.

"Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю", – написал он.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента.