Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

14:46
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Роскомнадзор заблокирует Twitter в России, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.
На данный момент, как уточнили в Роскомнадзоре, ведется наблюдение за ситуацией. На устранение замечаний со стороны контрольного органа у платформы есть месяц.
"Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", – подтвердил Субботин.
В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. В результате принятых мер затруднена загрузка фото- и видеоконтента.
Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев позже заявил, что ведомство готово к диалогу с представителями социальной сети, однако компания не реагирует на запросы и требования.
Россияне отреагировали мемами на замедление Twitter
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