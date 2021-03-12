Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"

Фото: depositphotos/pustosh

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова" в кротчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что фильм Кондрашова не содержит в себе какой-либо запрещенной информации и уже транслировался в эфире крупных российских телеканалов. В связи с этим в своем письме они потребовали указать причину введения ограничений.

Действия администрации видеохостинга Роскомнадзор назвал неприемлемыми и заявил, что это нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. Подобные действия в ведомстве рассматривают как акт цензуры российских СМИ.

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.