Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"

Фото: depositphotos/pustosh
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова" в кротчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что фильм Кондрашова не содержит в себе какой-либо запрещенной информации и уже транслировался в эфире крупных российских телеканалов. В связи с этим в своем письме они потребовали указать причину введения ограничений.
Действия администрации видеохостинга Роскомнадзор назвал неприемлемыми и заявил, что это нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. Подобные действия в ведомстве рассматривают как акт цензуры российских СМИ.
Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: