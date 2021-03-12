Автор фильма о Крыме обвинил YouTube в применении двойных стандартов

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Автор фильма "Крым. Путь на Родину", первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов назвал ограничение доступа к просмотру ленты на YouTube политикой двойных стандартов, передает РИА Новости.

Ранее в Google объяснили, что наложили ограничение на данный фильм из-за демонстрации в нем сцен насилия. Теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.

"Все сцены насилия, которые были художественно реконструированы в фильме, повторяют документальные кадры, которые на том же YouTube остаются совершенно незаблокированными и в открытом доступе. Если их смущают кадры Майдана, тогда пусть блокируют или ограничивают доступ ко всем кадрам горящего Киева и Майдана в феврале 2014 года", – отметил Кондрашов.

Он добавил, что правда, показанная в фильме, не подходит площадке из-за ее двойных стандартов.

"Майдан был хороший, когда они его показывают со своей интерпретацией. А когда мы говорим, кто пострадал от Майдана, и у этих людей есть совершенно своя правда, она, эта правда, им не подходит, и они ее называют шокирующей. Если их шокирует правда, что же, пусть остаются в шоке", – заключил Кондрашов.

Также сообщалось, что санкции против российских и украинских физических лиц и организаций Европейский союз продлил еще на полгода – до 15 сентября. Они введены за "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

