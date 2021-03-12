В Совфеде оценили заявление МИД Украины о планах по возвращению Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по возвращению Крыма, сообщает RT.
Сказанное он назвал очередным громким заявлением, которое, как он считает, не приведет к возвращению Крыма Украине.
"Прежде всего оно направлено на внутреннего, так сказать, слушателя. На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возвращение Крыма", – подчеркнул Цеков.
Сенатор добавил, что на Украине сами не знают, в чем заключается стратегия по возвращению Крыма. По его мнению, самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма, которую ранее подписал президент страны Владимир Зеленский. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал документ историческим и одним из трех китов политики возвращения полуострова в состав Украины.
Вторым китом он назвал консолидацию на базе саммита "Крымской платформы", к которому Киев предложил присоединиться Турции, Франции, Великобритании, ФРГ и США.
Кроме того, Кулеба упомянул синергию – восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.
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