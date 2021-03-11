Украина утвердила стратегию по "деоккупации" Крыма

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма, которую ранее подписал президент страны Владимир Зеленский.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter назвал документ "историческим" и одним из "трех китов" политики "возвращения" полуострова в состав Украины.

"Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского", – написал он.

Вторым "китом" он считает консолидацию на базе саммита "Крымской платформы", к которому Киев предложил присоединиться Турции, Франции, Великобритании, ФРГ и США.

Кроме того, Кулеба упомянул синергию — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал, что жена Зеленского регулярно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость на полуострове.