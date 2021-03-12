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Технологии

11:01

Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter, но компания не отвечает на запросы

технологии

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter, однако со стороны компании реакции на запросы и требования нет. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

По его словам, все претензии надзорного ведомства остаются без ответа.

"Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", – цитирует Зайцева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не получал ответа от Twitter на требование удалить запрещенные материалы. Также в ведомстве сообщили, что инцидентов, связанных с замедлением работы сервиса в РФ, не выявлено. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования совместно с дежурными службами операторов связи круглосуточно контролирует ситуацию.

До этого Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. Замедление трафика затрагивает передачу фото- и видеоконтента.

В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.

Роскомнадзор может полностью заблокировать Twitter

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