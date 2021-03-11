13:41
Фото: Zuma/ТАСС
Роскомнадзор не получал ответа от Twitter на требование удалить запрещенные материалы, говорится на сайте ведомства.
"Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал", – говорится в сообщении.
Также в Роскомнадзоре сообщили, что инцидентов, связанных с замедлением работы сервиса в РФ, выявлено не было. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования совместно с дежурными службами операторов связи круглосуточно контролирует ситуацию.
"Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано", – говорится в сообщении.
По состоянию на 11 марта неудаленными остаются свыше 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
Ранее Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. Уточнялось, что замедление трафика затрагивает передачу фото- и видеоконтента.
В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.
Роскомнадзор может полностью заблокировать Twitter
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