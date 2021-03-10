Роскомнадзор заявил, что замедление трафика Twitter касается только передачи фото и видео

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Фото: depositphotos/tashatuvango
Замедление трафика сервиса Twitter затрагивает передачу фото- и видеоконтента. Ограничения не коснутся текстовой информации в соцсети, приводит РИА Новости заявление заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина.
Ограничения в отношении социальной сети на территории РФ начали действовать в среду. "Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика. Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений", – сказал Субботин. Он уточнил, что Роскомнадзор, выбирая, как воздействовать на Twitter, учитывал возможные неудобства со стороны российских пользователей.
Как подчеркнул замглавы ведомства, ограничения будут сохраняться до удаления всей запрещенной информации.
"Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter – вплоть до момента его полного удаления", – добавил Субботин.
У Роскомнадзора имеются все основания для полной блокировки Twitter, предупредил заместитель главы. По его утверждению, ведомство много раз предупреждало соцсеть о необходимости соблюдать российское законодательство.
Администрацию компании предупреждали о наличии порнографических изображений несовершеннолетних, материалы со способами суицида и ряд других публикаций, нарушающих законы.
Ранее в СФ прокомментировали решение замедлить работу Twitter. По словам Владимира Джабарова, теперь Россия отвечает на поведение американских соцсетей в отношении российских граждан и российского законодательства.
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