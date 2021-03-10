Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой

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Роскомнадзор принял решение с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в России на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств в связи с нарушением социальной сетью законодательства. Об этом говорится на сайте ведомства.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту", – говорится в сообщении.

Как уточняется, это решение принято в связи с тем, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удалял контент, который содержит информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

В сообщении говорится, что надзорное ведомство направило более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправного контента.

Также отмечается, что в случае продолжения игнорирования требований законодательства меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования вплоть до блокировки.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ.

Позднее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Twitter. Уточнялось, что надзорное ведомство составит протоколы об административных правонарушениях в отношении социальной сети за неудаление запрещенного контента. Интернет-платформа может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При этом повторное нарушение приведет к штрафу до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании.