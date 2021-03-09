Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировать собирающих личные данные ботов – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Соответствующее уведомление ведомство направило в администрацию мессенджера, сообщает "Коммерсант".

По сообщению Роскомнадзора, подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование – права субъектов данных. Для установления причастных к распространению направлено обращение в правоохранительные органы.

Издание отмечает, что боты, которые агрегируют и консолидируют информацию, появились еще несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует Twitter за нарушения российского законодательства. Уточняется, что надзорное ведомство составит протоколы об административных правонарушениях в отношении социальной сети за неудаление запрещенного контента.