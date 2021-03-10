В СФ прокомментировали решение замедлить работу Twitter

12:27
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Twitter и другие социальные сети должны быть готовы к блокировке в РФ при несоблюдении ими требований законодательства России. Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, действия Роскомнадзора не являются пустой угрозой.
"Да, это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьезным мерам вплоть до закрытия", – уточнил сенатор.
По словам Джабарова, теперь Россия отвечает на поведение американских соцсетей в отношении российских граждан и российского законодательства.
Сенатор обратил внимание, что Twitter выполняет экстремистские функции в связи с распространением материалов, направленных против безопасности РФ.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что ограничения на работу Twitter осуществляются по законодательству.
"Мы видим, что крупнейшие мировые IT-компании не торопятся открывать в России представительства, не торопятся взаимодействовать, практически полностью игнорируют все российское законодательство..." – цитирует RT парламентария.
Ранее сообщалось, что по решению Роскомнадзора замедляется скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
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