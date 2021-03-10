Роскомнадзор уведомил Twitter, что может полностью ограничить доступ к нему

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Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме, направленном ведомством в администрацию соцсети, отметили, что если Twitter не примет меры реагирования, то Роскомнадзор заблокирует его до тех пор, пока запрещенный контент не будет удален.

В ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но такая мера возможна.

"Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.

Ранее в Совфеде прокомментировали решение замедлить работу Twitter. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что ограничения на работу Twitter осуществляются по законодательству.