Роскомнадзор уведомил Twitter, что может полностью ограничить доступ к нему

21:07
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Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. Об этом сообщает РИА Новости.
В письме, направленном ведомством в администрацию соцсети, отметили, что если Twitter не примет меры реагирования, то Роскомнадзор заблокирует его до тех пор, пока запрещенный контент не будет удален.
В ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но такая мера возможна.
"Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", – рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.
Ранее в Совфеде прокомментировали решение замедлить работу Twitter. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что ограничения на работу Twitter осуществляются по законодательству.
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