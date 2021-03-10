Роскомнадзор пока не планирует полностью блокировать Twitter

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Задачи по полной блокировке Twitter в Роскомнадзоре на данный момент не ставят. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по решению Роскомнадзора замедляется скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Уточняется, что замедление трафика затрагивает передачу фото- и видеоконтента. Ограничения не коснутся текстовой информации в соцсети.

До этого Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ.

