В работе сервисов YouTube и Google произошел сбой

13:59
Фото: depositphotos/unomay
При работе с сервисами YouTube и Google в разных странах наблюдаются сбои. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем неполадки популярных интернет-ресурсов.
Неполадки при использовании обоих сайтов были замечены пользователями с 12:23 по московскому времени. На трудности при запуске Google и YouTube жалуются на территории Украины, Латвии, Польши и ряда других стран.
Сложности также были у российских интернет-пользователей. По информации портала, 91% пользователей Google не смогли открыть веб-сайт, 8% сообщили о проблемах при входе в учетную запись.
Неполадки есть в работе YouTube: 46% пользователей говорят о проблемах с загрузкой сайта, а еще 43% заметили проблемы при просмотре видео.
Ранее в Кремле назвали обоснованными меры против Twitter. Дмитрий Песков заявил, что нет никакого желания блокировать социальную сеть, но все мировые ресурсы должны работать в правовом поле.
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