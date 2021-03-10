В Минцифры прокомментировали сбой в работе государственных сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минцифры связали сбой в работе государственных сайтов с проблемами в работе маршрутизаторов, используемых в сети "Ростелекома", сообщает ТАСС.

"Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", – отметили в министерстве.

Там также добавили, что проблемы с доступом на ряд сайтов не связаны с тем, что Роскомнадзор начал ограничивать трафик Twitter.

Ранее пользователи сообщали о сбое в работе "Ростелекома". Наибольшее количество жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Казани и некоторых других городов.