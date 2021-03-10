В Кремле назвали обоснованными действия Роскомнадзора в отношении Twitter

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются обоснованными. По его словам, такие меры вынудят мировые компании выполнять российские законы.

"Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, конечно, это вполне обоснованно", – отметил Песков.

Он добавил, что россияне должны иметь возможность пользоваться всеми мировыми ресурсами. Однако эти ресурсы должны действовать в правовом поле страны.

Роскомнадзор принял решение с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в России на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств в связи с нарушением социальной сетью законодательства.

В ведомстве уточнили, что будет замедлено отображение в Twitter только фото и видео. Ограничения не коснутся текстовой информации в соцсети.

Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удалял контент, который содержит информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

Надзорное ведомство направило более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправного контента.

